Мотоцикл вставшего на одно колесо жителя Калининграда перевернулся в воздухе три раза

Калининград, 24 апреля. Видео с мотоциклистом-лихачом появилось в одном из популярных пабликов города. Местный житель попытался проехаться на заднем колесе, но упал в сторону. Его транспорт трижды перевернулся в воздухе.

«А вот и видео того, как именно расшибся сегодня мотоциклист на Гагарина. После этого совершенно не жалко», — пишут горожане.

Калининградцы посчитали, что таким водителям не место на дороге. Некоторые предложили запретить мотоциклистам разъезжать по городу.

«Жесть… Очень много таких на дорогах появилось , свою жизнь не бережёт и других подставляет , хорошо никого не задел, нужно наказывать негодяев!» — сказала калининградка Софья Ш. корреспонденту ФАН. «Вот к чему эти понты? Надо запретить езду мотоциклов по городу!» — высказался Виктор К. «И ведь выжил, скоро кого-нибудь убьет, если столб или «Камаз» первым не успеет спасти людей», — сообщил Андрей А.

Ранее ФАН сообщал, что в Петербурге поймали мотоциклиста-наркомана. Запрещенные вещества были также у него в рюкзаке.