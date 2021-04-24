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Под Калининградом дети гуляют среди неубранных застройщиком отходов

Общество
Под Калининградом дети гуляют среди неубранных застройщиком отходов
vk.com  /  Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

Калининград, 24 апреля. Застройщик уже два года не убирает за собой крупные строительные отходы на Рижском бульваре в городе Гурьевске Калининградской области. Об этом заявляют местные жители в социальных сетях. Они боятся, что могут пострадать играющие в них дети. 

«Год назад второй этап седьмой очереди сдан в эксплуатацию, а застройщик так и не убрал за собой строительный мусор и бытовки. Почему остались туалеты для рабочих, кески, шины, прицепы? Настоящая свалка в центре «Новой резиденции»! Территория как следует не огорожена, никто ее не охраняет, и дети бегают на стройку, играют там. Кто лазает по крышам бытовок, кто жжет там косты и делает шалаши... До беды недалеко!» — заявляют они в социальных сетях. 

Под Калининградом дети гуляют среди неубранных застройщиком отходов
vk.com  / Подслушано Гурьевск - Новая резиденция

В местной администрации пообещали разрешить ситуацию, устроив на Рижский бульвар выезд. Планируется найти ответственного за загрязнение территории. 

«До конца следующей недели специалисты контрольно-ревизионного управления выедут на Рижский бульвар для обследования земельного участка и фиксации факта нарушений. Закажем выписку в Росреестре и определим его владельца. Если выявим нарушения, собственника привлечём к административной ответственности», — сообщили корреспонденту ФАН в администрации города Гурьевска. 

Ранее ФАН сообщал, каковы последствия внедрения мусорной реформы в Перми. В 2020 году региональный «мусорный» оператор ПКГУП «Теплоэнерго» вновь обратился в краевое Заксобрание за субсидией из бюджета в 757,1 млн рублей. С учетом 2019 года объем дотаций в предприятие приблизилось к двум миллиардам.

россия калининград калининградская область
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