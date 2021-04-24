В перинатальном центре Калининграда смогли помочь роженице с врастанием плаценты

Калининград, 24 апреля. В региональном перинатальном центре провели операцию федерального уровня, сообщают в пресс-службе правительства. В больницу поступила роженица с серьезным осложнением — предлежанием плаценты с врастанием в другие органы. Обычно такие сложные пациенты отправляются в Москву и Петербург.

«В связи с тем, что патология представляла реальную опасность жизни и здоровью женщины и ее малыша, было принято решение о проведении оперативного вмешательства в Калининграде. В перинатальном центре это была третья подобная операция, но две предыдущие не были настолько масштабными», — рассказала журналистам главный врач Регионального перинатального центра Ольга Грицкевич.

Помощь роженице оказывали десять человек — специально сформированная мультидисциплинарная бригада врачей Областной клинической больницы. Среди них были сосудистые хирурги, урологи, трансфузиологи, акушеры-гинекологи, неонатологи, а также множество медицинского персонала.

По словам заведующего отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения областной больницы Игоря Патлая, главным для докторов было не допустить кровотечения. Во время операции использовалась методика введения специального инструмента в крупный сосуд – аорту, применяемая при оперативном лечении сосудистых заболеваний.

Ранее ФАН сообщал, что в Ярославке хирурги провели операцию по лечению ожирения. Они действовали под руководством специалиста из Петербурга.