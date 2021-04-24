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Власти Калининграда объявили о намерении сохранить Суздальский лес

Общество
Власти Калининграда объявили о намерении сохранить Суздальский лес
pixabay.com  / 

Калининград. 24 апреля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов озвучил решение по поводу сохранения Суздальского леса. Часть его территории будет переведена в статус озелененной территории общего пользования. Об этом он сообщил журналистам. 

«У нас сейчас готовится генплан. Мы всем тем участкам, которые не находятся в частной собственности, даем статус зеленой зоны. Участки, которые находятся в частной собственности, мы пока по плану их возвращаем в то же назначение, в котором они были приобретены (под спортивные сооружения)», — рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов телеканалу «Каскад». 

Активисты подают коллективное обращение Владимиру Путину, требуя сохранить единственную в их районе зеленую зону. В правительстве региона ранее заявляли, что лес самосевный и появился на месте немецкого стрельбища, а это значит, что по документам они никогда не был ни парком, ни чем-либо еще. Для ФАН сообщение властей прокомментировал представить инициативной группы по защите Суздальского леса Евгений Токарь. 

«Новость вроде хорошая, но она не снимет всю проблему. Если земля остается в частной собственности и назначение «Спорт», то я боюсь, что нам придется как минимум отслеживать ситуацию дальше, участвовать во всех публичных обсуждениях в генплан, которые будут, естественно, каждый год. Назвать это победой тоже нельзя, но, возможно, что это все, что они могли сделать», — сказал корреспонденту ФАН участник инициативной группы по сохранению Суздальского леса Евгений Токарь. 

Он ожидал, что власти примут более радикальные меры в отношении застройщика. Евгений Токарь считает: на территории Суздальского леса необходимо создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ). На условиях анонимности в правительстве Калининграда корреспонденту ФАН сообщали, что эта затея оценивается как безумная, поскольку тогда якобы придется снести дома. 

«Если честно, мы, конечно, рассчитывали, что застройщику просто предложат обмен, либо изымут земельные участки под создание ООПТ, что законодательство позволяет сделать. Нельзя? Бред. Пусть они тогда объяснят, как появилось ООПТ на Гагарина напротив Литовского вала, понимаете, там зеленая зона, которая примыкает к дворовой территории. И там же дома не сносят! А земельный участок точно такой же, как нас — 9 гектаров. Это называется двойные стандарты. Почему на Гагарина не нужно сносить дома, а у Суздальского парка нужно? Они находятся дальше, чем на Гагарина», — сообщил Евгений Токарь корреспонденту ФАН. 

Он добавил, что в ООПТ местного значения входят парковые зоны, и Суздальский лес претендует только на этот статус. По его словам, подобное решение предложено экспертной группой, а значит, имеет право на существование, нравится это кому-то или нет. 

«Мы сейчас подались на ООПТ местного значения, а в него входят парки, скверы и так далее. Это не то же самое, что создать заповедник за закрытым забором. Есть ООПТ местного значения, то, что порекомендовали эксперты. Этому же вторило министерство природных ресурсов и экологии Калининграда, то же самое они предлагали на основании экспертиз. Это не наша идея! Непонятно, почему теперь министерство уходит от ответа по созданию ООПТ, но слово не воробей, как говорится», — говорит защитник Суздальского леса Евгений Токарь. 

Он также заметил, что несмотря на публикации СМИ, говорить о чем-либо до внесения изменений в генеральный план города рано. Приведение спортивных сооружений в соответствующий вид Евгений Токарь оценил положительно. Сейчас они имеют вид заброшенных сараев и своих функций выполнять не могут. 

«Новость замечательная, действительно хорошая. Перевод земельных участков, которые не находятся в частной собственности, это пять из восьми, всех, кроме «Прямых инвестиций» — это озелененная территория, замечательно, все хорошо. Тот гигантский участок компании под спорт — отлично. Если там будет восстановлена спортивная деятельность, те спортивные комплексы, которые были построены, приведут в порядок, восстановят пешеходные и велодорожки… Если это сделают за счет собственника — замечательно, это круто! Просто нужно об этом объявить. У нас гарантий нет. Нужно посмотреть, что они там подпишут через месяц», — сообщил корреспонденту ФАН Евгений Токарь. 

Ранее ФАН сообщал, как в Калининграде пытаются застроить территорию обитания краснокнижных животных — тот самый Суздальский лес. Выяснилось, что в общественных слушаниях по поводу его сохранения горожане могли принять участие только формально. Их мнение не играет решающей роли, даже если сохранить деревья решено большинством голосов. 

россия калининград калининградская область
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