Калининградец ставит велорекорд к 75-летию основания Калининградской области

Илья Воронов из Калининграда решил поставить велорекорд к 75-летию Калининградской области. За 100 дней он рассчитывает проехать 30 тысяч километров. Спортсмен уже подал заявку в Interrecord. С ним побеседовал корреспондент ФАН.

vk.com / @ilya_triatlon

— Почему вы решили приурочить поездку к 75-летию Калининградской области?

— Дата хорошая, живу в области всю жизнь. Почему нет?

— Где вы планируете проехать?

— Хочу преодолеть 30 000 километров по области нашей за 100 дней, по 300 км в день. Если будут очень плохие погодные условия, я поеду поменьше расстояние. Например, вчера был 9 м/с ветер. У меня велосипед весит просто очень мало, 6,5 килограмма, и если я еду вбок, меня просто выбивает на проезжую часть. Это очень, так сказать, моей безопасности угрожает. У нас ветра частенько бывают, сейчас такой период, но, надеюсь, все получится. Вообще планирую, конечно, по 300 километров в день ехать, тем самым проехав 30 000. Просто до этого я хотел ехать по России, от нашей области через Литву, Белоруссию в Смоленск, там уже до Владивостока и тем же маршрутом назад, но границы не открылись, пришлось рассматривать на местном уровне… Подал заявку в международное агентство рекордов Interrecord. Я вообще не знал, если ли какие-то такие, установлены ли они, проезжали ли столько. В Interrecord сказали, что конкретно рекорд «Наибольшее расстояние, пройденное за 100 дней» еще никто не поставил. Он не зафиксирован ни в России, ни в мире. И я вот решил за 100 дней проехать такое расстояние.

instagram.com / @ilya_triatlon

— 30 000 километров. Объясните, насколько это много для обычного человека?

— Я знаю, что 30 000 км не каждый проедет. 300 км в день тоже не каждый человек преодолеет. Я в том году ездил 200, 300, 400, 600 км подряд. Каждую субботу был веломарафон, и я еженедельно увеличивал расстояние. Это называется суперрандонер. Можно за сезон столько проехать, но я смог за месяц и понял, что получится и больше. Так и появилась идея преодоления больших расстояний. Ездить по области дальше — это те же маршруты, те же круги. Не было энтузиазма. Для меня это была трата времени. Нет соревновательного момента, надо просто проехать, время запишут и молодец. Можно медаль заказать, она там придет, дай бог, через полгода, как бы... никакого интереса. Границы не открылись, и сейчас поеду так на рекорд. Это дополнительная мотивация. Можно вписать свое имя в историю рекордов. Я буду ехать по одним и тем же местам не один раз и не десяток раз.

instagram.com / @ilya_triatlon

— Почему вы вообще решили поставить этот рекорд?

— Меня на этот подвиг вдохновила работа в Зеленоградске. Летом самый крупный спортивный старт, и я там выступаю в качестве судьи. Я планирую в дальнейшем пройти дистанции триатлона от половинки до самой большой. Тренер у меня с Питера, мастер спорта по триатлону, и обучает он меня этому. Просто так получилось. что велосипед у меня — одна из сильнейших сторон, триатлон — это плавание, бег, велосипед. Вело мне лучше всего дается, я быстрее восстанавливаюсь, поэтому я решил развитию своих способностей посвятить время в рекорде.

— А вы не могли бы процесс восстановления подробнее описать? Что вы будете делать для того, чтобы почувствовать себя лучше после такой длительно прогулки? Тем, кто просто после велопробега приехал, тоже может быть это полезно.

— Много рассказывать не буду, все-таки это тренерские методики. Ванные с морской солью для расслабления, плюс я тейпировался, чтобы мышцы были в тонусе, лучше был кровоток. Это такая лента эластичная, накладывается на определенные места, подобное должен делать профессионал, который знает, как и что. Просто говоришь, какие зоны надо сберечь, и тебе помогают. Еще помогает массаж, у меня он будет каждый день. Питание. Тренер вообще прописал так, чтобы я больше семи литров только на дистанции пил воды, не считая того, что надо есть. Ну и сон.

Ранее ФАН сообщал, что велогонщик из Калининграда с травмой ноги завоевал две медали чемпионата России. Он принял участие в соревнованиях по адаптивному велоспорт-шоссе.