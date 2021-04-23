Вице-премьер Калининградской области Силанов выйдет на связь с космонавтами МКС

Калининград, 23 апреля. Заместитель председателя регионального правительства Алексей Силанов выйдет на связь с Международной космической станцией. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Звонок состоится из областной научной библиотеки. Она станет одной из четырех библиотек страны, присоединившейся к телемосту в рамках всероссийской акции «Библионочь-2021».

«Вместе с гостями библиотека поприветствует экипаж МКС, а также у калининградцев, присутствующих на событии, будет уникальная возможность напрямую обратиться к космонавтам и задать им свой вопрос. «Библионочь. Поехали!» — скажут с орбиты космонавты. За онлайн-трансляцией мероприятия можно будет наблюдать на портале Культура.РФ», – говорится в сообщении правительства.

Мероприятие организовано совместно с Российской государственной библиотекой молодёжи города Москвы при поддержке с Роскосмоса и министерства культуры Российской Федерации.

«Мы готовимся к этому мероприятию. В зале будет видеоконференцсвязь, организуют наши коллеги из молодежной библиотеки», — рассказала корреспонденту ФАН заведующая КНБ.

После сеанса общения с космонавтами запланирована оффлайн-встреча с известным российским писателем, автором биографии-бестселлера Павлом Басинским; экспертом по искусственному интеллекту, писателем и футурологом Игорем Шнуренко. Специалисты библиотеки подготовили интерактивы, лекции, научные шоу.

Ранее ФАН сообщал, что печатать и продавать книги стало невыгодно. Медиагруппа «Патриот» и ФАН в преддверии Всемирного дня книги организовали прямой эфир на проблемную тему.