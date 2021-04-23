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Пострадавший во время взрыва бытового газа калининградец скончался в больнице

Происшествия
Пострадавший во время взрыва бытового газа калининградец скончался в больнице
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Калининград, 23 апреля. Пострадавший во время взрыва газа мужчина скончался. Эту информацию ФАН подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. 

«Информацию о смерти пострадавшего в больнице подтверждаем. Каких-либо других комментариев не даем», — сказали корреспонденту в пресс-службе ведомства. 

Взрыв газа произошел в одном из жилых домов на улице Леонова. После начался пожар. 55-летний хозяин квартиры был доставлен в больницу.

Службы МЧС эвакуировали 30 жильцов, пострадало 15 кв. м. жилья, были выбиты оконные рамы и стекла. Последствия возгорания удалось ликвидировать. В Следственном комитете проводится доследственная проверка. 

Ранее ФАН сообщал, что мужчина получил ожоги при взрыве газа в жилом доме города Калининграда. Его оставили в больницу с 60% ожогов тела. 

россия калининград калининградская область
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