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«Больно смотреть»: калининградцы рассказали грустную историю матери сбитого лося

Общество
«Больно смотреть»: калининградцы рассказали грустную историю матери сбитого лося
vologda-oblast.ru  /  пресс-служба правительства Вологодской области

Калининград, 23 апреля. Местные жители сокрушаются по поводу гибели лосенка в национальном парке Куршская коса и говорят, что по нему горюет мать. Сообщалось, что животное сбил автомобиль. 

«Заглядывает в машины… На это очень больно смотреть. Он не стал королем леса. Его сбил джип. Загляните в глаза убитого лося и никогда не превышайте скорость», — пишет в Facebook Марина Н. 

Корреспонденту ФАН в нацпарке рассказали, что в описанное местной жительницей не верят. В пресс-службе уверяют: подобного просто не могло произойти. 

«Это чья-то фантазия, такого не может быть! Я посоветовалась с отделом здесь, лоси никогда не походят к машинам. Я в это никогда не поверю. Чтобы лосиха ходила и заглядывала в автомобили… Нет. Это какая-то ерунда», — сказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова. 

На вопрос о том, почему на Куршской косе так мало лосей, представитель учреждения ответила, что среда обитая нацпарка для них не подходит. Их осталось 13. 

«Их мало у нас, потому что автомобильная дорога. И территория не такая большая. Им негде разгуляться особо!» — сказали корреспонденту ФАН. 

Сбивший лося автомобилист заплатит штраф в 80 тысяч рублей. Животное скончалось от полученных травм. 

Ранее ФАН сообщал, что в национальном парке появится доступная смотровая площадка для наблюдения за птицами. Ее основание сделают из натуральной сосны различных оттенков. 

россия калининград калининградская область куршская коса
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