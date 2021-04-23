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Калининградским поездам разрешили делать пассажирские остановки в Белоруссии

Общество
Калининградским поездам разрешили делать пассажирские остановки в Белоруссии
wikipedia.org  /  Artem Svetlov

Калининград, 23 апреля. Поезда, следующие из Калининградской области через Белоруссию транзитом, смогут делать дополнительные остановки для посадки и высадки пассажиров на территории страны. Нововведение коснулось железнодорожного транспорта, едущего до Москвы, Петербурга, Адлера и обратно. Об этом сообщает пресс-служба БЖД «Белорусские железные дороги».

«При следовании в Республику Беларусь иностранные граждане, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, также должны иметь указанный выше медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19», — дополнительно говорится в сообщении БЖД. 

Сойти в нужной им стране россияне и белорусы могут только на следующих рейсах: 

№ 30/29 Калининград–Москва – по станциям Сморгонь и Молодечно с возможностью проезда пассажиров на участках Молодечно–Москва и Москва–Сморгонь;

№ 80/79 Калининград–Санкт-Петербург – по станциям Сморгонь, Молодечно, Крулевщизна, Полоцк, Шумилино с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь–Санкт-Петербург–Сморгонь;

№ 360/359 Калининград–Адлер – по станциям Сморгонь, Молодечно, Борисов с возможностью проезда пассажиров на участке Сморгонь–Адлер–Сморгонь.

Ранее ФАН сообщал, что президенты России и Белоруссии не обсуждали вопрос слияния стран. Заявление по этому поводу сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

россия белоруссия калининград калининградская область
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