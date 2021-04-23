Благодаря льготам новые променады у моря отстроят по всей Калининградской области

Калининград, 23 апреля. Новые променады на побережье Балтийского моря собираются построить на деньги льготных инфраструктурных кредитов, о которых ранее говорил президент России Владимир Путин. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал в интервью Yotube-каналу «Соловьев LIVE».

«Это значит, мы сможем построить, например, новые променады практически по всему побережью, сделать возможность гулять, строить новые отели. И президент, кстати, отдельно вчера сказал про нацпроект по развитию туризма. У нас в регионе уже действует программа субсидирования процентной ставки по строительству отелей. И теперь такой же инструмент будет на федеральном уровне. Поэтому очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем нарастить объем предложения для туристов», – сказал губернатор.

Он также отметил, что в прошлом году янтарный край пережил туристический бум, и в этот сезон ожидается не меньшая нагрузка.

О программе льготных кредитов для туристической индустрии Владимир Путин заявил 21 апреля в послании Федеральному Собранию. Калининградская область станет одним из пилотных регионов.

Ранее ФАН сообщал, что в реконструкцию замков, старинных мельниц и прочих достопримечательностей региона инвестируют 1,4 млрд рублей. Немецкий поселок Железнодорожный также входит в их число.