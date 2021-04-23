Велогонщик из Калининграда с травмой ноги завоевал две медали чемпионата России

Калининградец Павел Комоцкий привез в родной край золотую и бронзовую медали по адаптивному велоспорту-шоссе. Соревнования состоялись в окрестностях города Геленджик в Краснодарском крае. Местный житель финишировал первым в индивидуальной гонке на 21 километр и третьим в групповой гонке на 72 километра. Он рассказал ФАН о том, часто ли удается побеждать в подобных состязаниях и почему в его нише нельзя соревноваться удаленно.

— Опишите свои эмоции от победы.

— У меня это шестнадцатая.

— Привыкли уже? Понятно. А дальше какие планы?

— Обстановка тяжелая, если лицензий хватит, то поедем на олимпиаду, нет — не поедем.

— А что это значит?

— Велоспорт — такой вид спорта, что здесь побед недостаточно для попадания на Олимпиаду. Очень много желающих, то есть ты должен за два года до Олимпиады набирать очки. Если набрал, еще не факт, что ты поедешь. Это решает главный тренер России.

— А сколько у вас конкурентов?

— В своем классе я чемпион России. Если нашему государству выдадут лицензии… Они там надеются, что выдадут, но в России это молодой вид спорта. Один раз у нас один человек съездил в Лондон, два даже, девочка и парень. Потом все. В Рио-де-Жанейро никто не поехал. А первый чемпионат России среди инвалидов прошел в 2010 году, то есть мир весь уже 50 лет этим занимается, а мы только начали.

— А вы не могли бы рассказать, какое у вас ограничение по здоровью?

— Рука не работает. Это «Пятый класс», когда такие проблемы.

— А что значит «Пятый класс»?

— Нас делят, у кого нет ноги, мы же не можем соревноваться с тем, у кого нет руки. У меня самый «здоровый» разряд. Что вам еще рассказать? Когда мы летели, с нами была Наталья Сергеевна Ищенко, он нам удачи пожелала. Все вроде хорошо прошло.

— А какие еще существуют категории?

— Четвертая — это когда нет повреждения ноги ниже колена. Оно целое, но части нет. В третий входит уже ДЦП, во второй также ДЦП, дальше усиленное ДЦП.

— Спортивные соревнования — ваш основной вид деятельность, или вы еще чем-то занимаетесь?

— Не, я еще как бы работаю, администратор в торговом центре. В центре подготовки сборных команд платят зарплату, если медаль, третье место — это идет семь тысяч стипендия от губернатора, первое место — четырнадцать. С приходом Натальи Ищенко в конце года за первое место 100 тысяч премия, за второе 75, а за третье 50. То есть … Получается, что еще инвалид, пенсия есть, вторая работа… Нормально!

— Вы рассчитываете поехать в Японию, правильно, на летние Паралимпийские игры 2021 года?

— Пока с границами проблемы… Раньше то проще было, сел в машину да поехал. Если календарь отрыть, международных там в Европе соревнований, то можно хоть каждый месяц выезжать, все такие гонки серьезные, на уровне Европы. В России уровень высокий. Раньше я приезжал в призах, в тройке всегда был, но сейчас, с вирусом, попробуй в Европу попади. Можно же оттуда не уехать потом.

— А нет шанса, что удаленно какие-то соревнования проведут?

— К виртуальным соревнованиям надо по-другому готовиться. Мне ни о чем таком не сообщали. Может, год еще пройдет, отдохнем, а потом опять в бой!

— А вы бы что предпочли, удаленно принимать участие или все-таки ехать куда-то?

— Да конечно ехать… Удаленно — это ж тренажер. Ты на велосипеде едешь, тебя обдувает, какое-то есть охлаждение организма. К тому же три часа на велосипеде равносильно часу на тренажере по потере воды. Три часа и час! Нагрузка на сердце там все равно намного выше. Там нет гонки, я должен не только сильным быть, а еще и повороты класть. Только за счет них можно уехать! Там же гоночный вид спорта. Я помню, мы в Словакии ехали, там девяносто километров в час. Это совсем иначе, чем стационарно.

Ранее ФАН сообщал, что борец из Мордовии завоевал серебро чемпионата России в состязаниях для людей с нарушениями слуха. Соревнования прошли в Калининграде.