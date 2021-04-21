Прокуратура выявила нарушения при теплоснабжении домов в Балтийске под Калининградом

Калининград, 21 апреля. Прокуратура города Балтийска совместно с Министерством регионального контроля и надзора провела проверку предприятия АО «33 судоремонтный завод». Выявлены существенные нарушения законодательства в области ЖКХ.

«33 СРЗ» снабжает теплом МПУ «Тепловые сети города Балтийска». Между организациями заключен соответствующий договор. Согласно ему, температура поставляемого теплоносителя определяется в зависимости от погоды.

Несмотря на это, проверка показала, что в феврале 2021 года температура теплоносителя была не такой, как требовалось, то есть ниже нормы. Из-за этого жителям домов в ул. Садовая 39, ул. Ушакова 15, ул. Верхнее шоссе 1, ул. Верхнее шоссе 3 в г. Балтийске оказали некачественные услуги.

В адрес генерального директора АО «33 СРЗ» и директора МУП «Тепловые сети города Балтийска» 12.03.2021 внесены представления. По результатам их рассмотрения виновных лиц привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее ФАН сообщал, что жители города Балтийска жалуются на счета в 10 тысяч за тепловую энергию. По словам представителя местных властей, тарифы на тепло устанавливают в Калининградской области, к тому же во всех домах установлены счетчики.