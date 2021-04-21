Калининградский Хатико два месяца ждет хозяев в расселенном доме

Калининград, 21 апреля. Единственным жильцом дома №10-12 на улице Транспортной в Калининграде остался пес по имени Бося. Здание, в котором когда-то располагалась комендатура №6 Кенигсберга, объявлено аварийным. Жильцов из него уже расселили, но за собакой, по всей видимости, никто не вернется.

Преданный Бося уже два месяца ждет своих хозяев. Иногда он заходит в подъезд и ложится на коврик перед квартирой, в которой когда-то жил. Кормят несчастного пса соседи. О происходящем уже высказались калининградцы.

«Не вернутся за ним, потому что это и не люди вовсе. Если пес старый и ждет, значит, прожил с ними долгое время. И вот так бросить на старости лет собаку! Не, не люди», — прокомментировала ситуацию местная жительница Анастасия С.

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Руководитель реабилитационного центра для бездомных животных «Славянское» города Калининграда Екатерина Ублинская сообщила ФАН, что готова принять собаку, но для собаки ей нужно построить вольер.

«Мы ее готовы взять, если нам помогут отстроить для нее вольер, потому что сажать некуда совсем. Нужны средства, примерно 16–17 тысяч рублей», — сказала она корреспонденту.

Сбор средств начнется 21 апреля. Информацию о собаке распространят в местных социальных сетях.

Ранее ФАН сообщал, что москвичи смогут принять участие в забеге в поддержку бездомных животных 25 апреля. Желающие преодолеют маршрут в 1,6 километра.