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Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне
39.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области
Общество

Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне

Калининград, 20 апреля. Пляжи поселка Янтарный в Калининградской области получили международную награду «Голубой флаг». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. 

Blue Flag или BF — признанный мировой бренд. Янтарный отметили как максимально комфортное место для морского отдыха. Среди критериев награды — чистота воды и побережья, наличие возможностей для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также организация работы медперсонала и безопасность. 

«Муниципалитет шестой год подряд получает престижную награду и пока является единственным от Калининградской области участником программы. В 2016 году он получил первым «Голубой флаг» в Российской Федерации», — говорят в правительстве региона. 

Протяженность пляжей в поселке Янтарный под Калининградом составляет 500 метров. Они носят названия «Центрального» и «Янтарного». На них есть хорошие туалеты, питьевая вода, душ. К слову, в текущем году количество подобных им мест в России возросло почти в полтора раза. Инфраструктура пляжей стала значительно лучше по сравнению с прошлым годом.

Ранее ФАН сообщал, как можно сэкономить на отдыхе в Сочи и Крыму. Один из способов — участие в третьем этапе государственной программы туристического кешбэка. 

россия калининград калининградская область
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