Калининград, 20 апреля. Пляжи поселка Янтарный в Калининградской области получили международную награду «Голубой флаг». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

Blue Flag или BF — признанный мировой бренд. Янтарный отметили как максимально комфортное место для морского отдыха. Среди критериев награды — чистота воды и побережья, наличие возможностей для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также организация работы медперсонала и безопасность.

«Муниципалитет шестой год подряд получает престижную награду и пока является единственным от Калининградской области участником программы. В 2016 году он получил первым «Голубой флаг» в Российской Федерации», — говорят в правительстве региона.

Протяженность пляжей в поселке Янтарный под Калининградом составляет 500 метров. Они носят названия «Центрального» и «Янтарного». На них есть хорошие туалеты, питьевая вода, душ. К слову, в текущем году количество подобных мест в России возросло почти в полтора раза. Инфраструктура пляжей стала значительно лучше по сравнению с прошлым годом.

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