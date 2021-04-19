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Адвокат врача Елены Белой из Калининграда: «Сторона обвинения призывала убивать»
pixabay.com  /  PD
Общество

Адвокат врача Елены Белой из Калининграда: «Сторона обвинения призывала убивать»

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 23:31

Калининград, 19 апреля. Адвокат Елены Белой, врача, обвиняемого в организации убийства младенца, оспаривает направленное в суд апелляционное представление Генеральной прокуратуры России. Об этом он сообщил корреспонденту ФАН. Он также прокомментировал текст документа, упомянув, что, с его точки зрения, поведение стороны обвинения на суде было излишне агрессивным. Он также дал положительную оценку решениям судьи. 

«В целом апелляционное представление прокуратуры выглядит попыткой представить суду сведения, что якобы были процессуальные нарушения. При детальном анализе каждого из этих нарушений выясняется, что по всем пунктам судья своевременно делал замечания и разъяснял присяжным, что те или иные факты, сообщенные в процессе сторонами, стоит или нет брать во внимание», — сообщил корреспонденту ФАН адвокат Елены Белой Тимур Маршани. 

Адвокат врача Елены Белой из Калининграда: сторона обвинения призывала убивать
Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  / 

Он заявил, что представитель генеральной прокуратуры во время заседаний в Калининграде «использовал лозунги нацистов». Это могло оказать негативное воздействие на суд присяжных, считает он. По его словам, прокурор позволил себе использовать слово «убивать» не менее трех раз. 

«Важно, что самое яркое воздействие на присяжных было не со стороны защиты, а со стороны обвинения, когда представитель генеральной прокуратуры — представитель обвинения, привела довод нацистской партии о том, что нужно «убивать, убивать и еще раз убивать», и это прозвучало в присутствии присяжных. Именно цитирование ею лозунгов нацистской Германии, лозунгов нацистов», — говорит адвокат Елены Белой. 

Адвокат врача Елены Белой из Калининграда: сторона обвинения призывала убивать
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

С его точки зрения, законных оснований для отмены оправдательного решения присяжных по делу его подзащитной Елены Белой нет. Он заявил, что проделал большую адвокатскую работу и направил соответствующее возражение. 

«Пожалуй по сравнению с этим все остальные процессуальные нарушения, на которые указывает генпрокуратура, носили скорее формальный характер. Они были направлены на то, что стороны пытались установить те или иные фактические обстоятельства дела, но, тем не менее, ознакомившись внимательно с данным апелляционным представлением, защита не нашла там ни одного веского аргумента, который говорил бы, что в данном случае вынесенный приговор на основании вердикта присяжных необходимо было бы отменить, либо для этого есть какие-то процессуальные установленные законодательством основания, поэтому защита написала возражение на апелляционное представление, где детально проанализировало доводы, привела веские аргументы, указав на то, что нет оснований для удовлетворения апелляционного представления», — говорит адвокат Елены Белой Тимур Маршани корреспонденту ФАН. 

Адвокат врача Елены Белой из Калининграда: сторона обвинения призывала убивать
Федеральное агентство новостей  / Татьяна Беляева

Суд состоится уже 28 апреля. Елена Белая отправится на него вместе с Элиной Сушкевич. Врача признали невиновной в убийстве недоношенного младенца весом в 700 грамм. 

«Я, как и говорила ранее, планирую присутствовать лично на заседании в Москве. Пока мои адвокаты готовятся, я продолжаю работать. Времени и сил на тревожные мысли о предстоящем работа не оставляет. На прошлой неделе у меня случился первый, после почти двухгодового перерыва, перелет. Нет, не в отпуск — сопровождала ребенка в Санкт-Петербург на лечение и обследование. Все прошло штатно, без сюрпризов, но немного волнительно. Спасибо всем за то, что продолжаете меня поддерживать! Ваша поддержка не стала меньше после последнего заседания. Вы продолжаете писать, говорить мне добрые слова не только в сообщениях, но иногда совсем в неожиданных ситуациях, лично. Это очень помогает! Это невероятно важно для меня!» — написала врач в социальной сети.

Адвокат врача Елены Белой из Калининграда: сторона обвинения призывала убивать
Федеральное агентство новостей  / Татьяна Беляева

Ранее ФАН сообщал, что прокуратура обвиняет адвокатов Элины Сушкевич и Елены Белой в организации компании по защите своих клиенток в СМИ. В апелляции, направленной стороной обвинения в суд, говорится, что внимание прессы и медицинской общественности к суду над врачами было спровоцировано адвокатами. В интернет-изданиях региона, говорят в прокуратуре, появлялись материалы, компрометирующие следствие. Упоминаются также статьи с участием российского и советского педиатра и хирурга, доктора медицинских наук Леонида Рошаля.

россия калининград калининградская область белая сушкевич
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