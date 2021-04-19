Калининград, 19 апреля. Госавтоинспекция Калининграда остановила автомобиль, за хозяином которого числится 389 штрафов за превышение скорости, при этом он не оплатил ни одного. Было также установлено, что у нарушителя есть задолженность по алиментам на сумму в 650 тысяч рублей.

Служители закона выяснили, что в собственности неплательщика есть автомобиль Volkswagen. Машину нашли по камерам «Безопасного города», но за рулем находился другой человек. Им оказалась женщина. Она заявила, что приобрела транспорт в конце 2020 года, не проверив его на долги. Документы так и не оформила.

«В УФССП России по Калининградской области на владельца транспортного средства находится 389 исполнительных производств на сумму 355 тысяч рублей, также мужчина должен заплатить исполнительский сбор в 382 тысячи рублей», — поясняют журналистам в УМВД России по Калининградской области.

Автомобиль должника изъяли. Он находится на специализированной стоянке. Машину оценят и продадут, а деньги направят на уплату долга по содержанию 12-летней девочки.

Ранее ФАН сообщал, что миллионный долг по алиментам обернулся для жителя Прикамья тюремным сроком. Отец не оказывал дочери материальной поддержки на протяжении нескольких лет.