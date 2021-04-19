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Общество

ГИБДД Калининграда задержала автомобиль с долгом 355 тыс. руб. за превышения скорости

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 23:02

Калининград, 19 апреля. Госавтоинспекция Калининграда остановила автомобиль, за хозяином которого числится 389 штрафов за превышение скорости, при этом он не оплатил ни одного. Было также установлено, что у нарушителя есть задолженность по алиментам на сумму в 650 тысяч рублей. 

Служители закона выяснили, что в собственности неплательщика есть автомобиль Volkswagen. Машину нашли по камерам «Безопасного города», но за рулем находился другой человек. Им оказалась женщина. Она заявила, что приобрела транспорт в конце 2020 года, не проверив его на долги. Документы так и не оформила. 

«В УФССП России по Калининградской области на владельца транспортного средства находится 389 исполнительных производств на сумму 355 тысяч рублей, также мужчина должен заплатить исполнительский сбор в 382 тысячи рублей», — поясняют журналистам в УМВД России по Калининградской области. 

Автомобиль должника изъяли. Он находится на специализированной стоянке. Машину оценят и продадут, а деньги направят на уплату долга по содержанию 12-летней девочки. 

Ранее ФАН сообщал, что миллионный долг по алиментам обернулся для жителя Прикамья тюремным сроком. Отец не оказывал дочери материальной поддержки на протяжении нескольких лет. 

россия калининград гибдд калининградская область
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