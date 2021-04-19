Киногородок «Каливуд» может появиться в Калининградской области

Калининград, 19 апреля. Киногородок под названием «Каливуд» планируют построить в Калининградской области. Об этом ФАН рассказали в пресс-службе Кафедрального собора. По неподтвержденной информации, там появится улица в брусчатке, декорации фасадов в стиле европейского городка, мотельная гостиница и два ангара.

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«Мы реконструируем производственную базу на Нарвской, 56, она находится в месте, где сейчас офис Кафедрального собора. Там располагаются склады и всякие такие помещения, которые непригодны для эксплуатации. Название «Каливуд» достаточно условное, но при этом одна из функций реконструированной площади — кинопроизводство», — рассказала корреспонденту ФАН пресс-секретарь Кафедрального собора Яна Лудченко.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, реализовывать проект будет компания архитектора Артура Сарница «Артур Сарниц — Кенигсберг». За 400 тысяч рублей будет создан генеральный план «Каливуда» и альбом с планами и видами.

Ранее ФАН сообщал, что Калининградская область должна стать местом съемки рекордного количества фильмов. В 2021 году снять кино в регионе хотят 24 компании.