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Вернувшихся из-за границы калиниградцев оштрафовали на 1,6 млн рублей
pixabay.com  / 
Общество

Вернувшихся из-за границы калиниградцев оштрафовали на 1,6 млн рублей

Все они вернулись из-за рубежа, но не предоставили данных о наличии или отсутствия коронавируса, а также не сделали необходимые тесты.

Калининград, 19 апреля. Роспотребнадзор принимает меры в отношении калининградцев, не сделавших ПЦР-тест на COVID-19 после приезда из-за рубежа. В пресс-службе ведомства сообщают: жителям города уже присуждены штрафы на общую сумму 1 млн 613 тыс. рублей.

«Управлением рассмотрено более 3350 анкет калининградцев, вернувшихся на территорию РФ. По выявленным фактам неисполнения требований, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 N 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», должностными лицами управления возбуждены 333 административных дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в суды», — рассказали в калининградском «Роспотребнадзоре». 

ФАН в ведомстве уточнили, что избежать правосудия у нарушивших закон не получится. Даже если они не сообщают о своем пребывании на территории другого государства самостоятельно, информация все равно появляется на «Госуслугах». 

«Человек пересекает границу — данные есть у пограничников, он приобретает билет — у авиакомпаний. Информация аккумулируется», — сказали корреспонденту ФАН в «Роспотребнадзоре» города Калининграда. 

С 15 апреля в регионе вступили в силу изменения, согласного которым ПЦР-тесты на COVID-19 обязаны сдавать абсолютно все граждане, пересекшие русскую границу, самолетом, поездом или на машине — не важно. О результатах лабораторного исследования требуется сообщать на сайте «Госуслуги» в трехдневный срок.

«Для всех жителей РФ есть возможность зарегистрироваться на «Госуслугах». Гражданами других государств, въезжающим с целью туризма, тест предоставляется на границе России. В случае посещения нашей страны по работе соответствующий порядок отрабатывается работодателем», — рассказали журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области. 

Ранее ФАН сообщал, что в России разрабатывают кожный тест для обнаружения антител к коронавирусу. Ожидается, что им можно будет воспользоваться уже осенью.

россия калининград калининградская область
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