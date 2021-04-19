Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 15:47
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:45
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о страшной зависти Бородиной к успеху Бузовой
15:45
Общество
Нарушение мер по коронавирусу выявили в гипермаркете во Владимире
15:43
Происшествия
Убийца 5-летней девочки в Крыму приговорен в пожизненному заключению
15:41
Общество
Минздрав обновил порядок оказания медпомощи пациентам с раком в России
15:37
Происшествия
Бойцовские псы под присмотром хозяина набросились на москвичку с ребенком
15:36
Общество
«Людям виднее». Секреты здоровья. ФАН-ТВ
15:36
Армия
В Сети высмеяли украинского экстремиста Яроша за мечты о «болоте» вместо Москвы
15:35
Политика
Волков подводит аудиторию под закон о финансировании экстремистской деятельности
15:34
Весь мир
Владимир Зеленский предложил сенсационный законопроект «О статусе олигархов»
15:33
Весь мир
Более 1500 избирательных центров открылись в Ливии
15:33
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова растрогало выступление Носорога в шоу «Маска»
15:33
Происшествия
СК начал проверку по факту нападения собаки на 5-летнего ребенка в Бердске
15:32
Общество
Станция метро "Зенит" в Петербурге откроется 2 мая
15:32
Весь мир
«Хрю-хрю»: неизвестные в США подбросили свиную голову к дому свидетеля в деле Флойда
15:30
Общество
Онищенко объяснил, почему выходить на акцию за Навального — это унизительно
15:28
Происшествия
Мосгорсуд проведет беседу по иску прокуратуры к ФБК 26 апреля
15:27
Общество
Власти и правоохранители регионов напомнили об ответственности за незаконные акции
15:25
Весь мир
Генеральное консульство Туниса закроют в Триполи
15:25
Политика
Журналисты объяснили, почему Макрон «увильнул» от переговоров по вступлению Украины в НАТО
15:21
Общество
Глава МИД Турции и посол РФ обсудили сотрудничество в сфере туризма
Все новости
Светлана Дружинина отменила автограф-сессию в Калининграде из-за плохого самочувствия
facebook.com  /  Светлана Дружинина. Официальная страница
Общество

Светлана Дружинина отменила автограф-сессию в Калининграде из-за плохого самочувствия

Эксклюзивно ФАН она пояснила, что причиной случившегося стала пандемия коронавируса. Артистка просто соблюдала предписания Роспотребнадзора.

Калининград, 19 апреля. Народная артистка России Светлана Дружинина отменила фотосессию с поклонниками после праздничной презентации фильма «Гардемарины 1787. Мир» в Калининграде из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала местным СМИ. 

«У меня саднит горло до сих пор. Извините меня, дорогие калининградцы, которые были на нашем вечере. Я абсолютно уверена, даю вам обещание и слово свое сдержу, что мы с вами встретимся и все автографы и все селфи, которые я вам обещала, будут нами реализованы», — сказала актриса. 

Она также объяснила, что после показа увидела: некоторые ее поклонники больны ОРВИ. Кое-кто из них чихал и кашлял. 

«Дело в том, видите, я все время хожу в маске. Мы должны были прийти после картины и поговорить, и сняться на селфи. Я это обещала, но потом, когда мы все вместе собрались, чихали, не скрою, покашливали...» — объясняла Светлана Дружинина калининградцам. 

Эксклюзивно корреспонденту ФАН артистка рассказала, что полноценная встреча с почитателями ее творчества не состоялась из-за пандемии коронавируса. Артистке 85 лет. 

«Я ничего не отменяла, автограф-сессию отменило государство», — сказала она корреспонденту ФАН. 

Ранее в интервью ФАН Светлана Дружинина рассказала, за что благодарна актрисе Светлане Лютаевой. Она рада, что ей посчастливилось встретить такого человека.

россия калининград калининградская область
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Сергей Никоненко: Мысли покинуть Родину не было — жить в другой стране я не смогу
Общество 16 апреля 2021
Сергей Никоненко: Мысли покинуть Родину не было — жить в другой стране я не смогу
Новости партнеров
Все новости / Общество / Светлана Дружинина отменила автограф-сессию в Калининграде из-за плохого самочувствия
Рейтинг@Mail.ru