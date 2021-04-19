Светлана Дружинина отменила автограф-сессию в Калининграде из-за плохого самочувствия

Калининград, 19 апреля. Народная артистка России Светлана Дружинина отменила фотосессию с поклонниками после праздничной презентации фильма «Гардемарины 1787. Мир» в Калининграде из-за плохого самочувствия. Об этом она рассказала местным СМИ.

«У меня саднит горло до сих пор. Извините меня, дорогие калининградцы, которые были на нашем вечере. Я абсолютно уверена, даю вам обещание и слово свое сдержу, что мы с вами встретимся и все автографы и все селфи, которые я вам обещала, будут нами реализованы», — сказала актриса.

Она также объяснила, что после показа увидела: некоторые ее поклонники больны ОРВИ. Кое-кто из них чихал и кашлял.

«Дело в том, видите, я все время хожу в маске. Мы должны были прийти после картины и поговорить, и сняться на селфи. Я это обещала, но потом, когда мы все вместе собрались, чихали, не скрою, покашливали...» — объясняла Светлана Дружинина калининградцам.

Эксклюзивно корреспонденту ФАН артистка рассказала, что полноценная встреча с почитателями ее творчества не состоялась из-за пандемии коронавируса. Артистке 85 лет.

«Я ничего не отменяла, автограф-сессию отменило государство», — сказала она корреспонденту ФАН.

Ранее в интервью ФАН Светлана Дружинина рассказала, за что благодарна актрисе Светлане Лютаевой. Она рада, что ей посчастливилось встретить такого человека.