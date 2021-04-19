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Калининградская область вошла в топ-5 самых успешных регионов по развитию рынка труда
pixabay.com  /  Игорь Гасанов
Общество

Калининградская область вошла в топ-5 самых успешных регионов по развитию рынка труда

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 13:29
Несмотря на это, местные жители пожаловались, что не могут найти престижную работу в короткие сроки. По их словам, в регионе легко устроиться только продавцом.

Калининград, 19 апреля. Калининградская область оказалась на пятом месте по показателю динамики рынка труда. За три года количество работающего населения в регионе увеличилось на 1,3%, сообщают «РИА Новости». Местные жители при этом жалуются ФАН, что найти приличное место крайне сложно. 

«У нас легко устроиться продавцом, доставщиком еды или консультантом. Больше нормальной работы нет. Тяжело!» — сказал корреспонденту ФАН Александр А. 

«Конкуренция колоссальная на одно место! Калининградцу найти хорошую работу не так легко, как хотелось бы», — сообщала Анастасия М. ФАН.

Сообщается, что первое место в рейтинге ria.ru занял город Севастополь. За три года количество работающих граждан в нем стало больше на 7,4%. На втором месте по темпам развития рынка труда Тюмень, третье отошло Камчатскому краю. Четвертое специалисты-аналитики отдали Краснодару. 

К слову, наименьшее количество занятых зарегистрировали в Северной Осетии, там наблюдается ухудшение статистики на 18,4%. В числе аутсайдеров также Дагестан, Новгородская область и республика Хакасия.

Ранее экономист в интервью ФАН сообщил, когда снизится уровень безработицы в России. По мере улучшения экономической ситуации граждане становятся более активными на рынке труда.

россия калининград калининградская область
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