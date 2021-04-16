Жительница Калининградской области нашла билет в театр Кенигсберга 1912 года

Калининград, 16 апреля. Жительница города Полесск в Калининградской области нашла на своем чердаке билет в театр Кенигсберга, датированный 1912 годом. Его передали в местный драматический театр. Об этом корреспонденту ФАН рассказала директор учреждения Лидия Пименова.

«Наш драмтеатр восстановлен на месте театра королевы Луизы. Он построен в 1911 году одним продюсером театральным и был частным, хоть и довольно большим, на 800 мест. Солидное учреждение. К 1912 году относится этот билет. Купивший его шел почти что к нам», — говорит Пименова.

facebook.com / Лидия Пименова

К слову, обнаружила реликвию местная жительница, которая стала менять полы в своем доме. До войны там размещалась железнодорожная контора.

«Билет скорее всего в щель попал между досками, потому что когда вскрывали полы, его и нашли. Наверное, кто-то хранил это приятное воспоминание, впечатление, а потом обронил его. Теперь он вернулся туда, где был куплен. Балкон, место то такое непрестижное, третий ряд. Видимо, из Лабиау, из области, человек ехал в театр в Кенигсберге, не мог себе позволить дорогое место какое-то», — рассказали эксклюзивно корреспонденту ФАН в драматическом театре.

Ранее ФАН сообщал, что в городе поставили драму о взятии Кенигсберга и поисках янтарной комнаты. Событие приурочено к 75-летнию Калининградской области.