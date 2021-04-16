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Калининградский борец стал бронзовым призером первенства России с травмой пальца
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области
Общество

Калининградский борец стал бронзовым призером первенства России с травмой пальца

Незадолго до соревнований у него «выскочил палец». Вправлял его ему тренер. Если бы не это обстоятельство, калининградец, возможно, мог бы занять и первое место.

Калининград, 16 апреля. Даниил Харчилава из Калининграда занял третье место в чемпионате России по вольной борьбе с травмой пальца. Об этом корреспонденту ФАН рассказал тренер спортсмена Виктор Ходжаев. 

«Все ребята подошли к соревнованию в форме, но Харчивала показал результат именно тот, который мы планировали. Я бога молил, чтобы Харчивала в этом году попал в тройку. Именно в тройку. Он задачу эту выполнил, даже шансы были, что он мог за первое место побороться, быть в финале, но за неделю до соревнований случилась травма у него, выскочил большой палец руки. Вы сами знаете, что значат в борьбе руки, пальцы. Прямо на тренировке вышел вообще из сустава палец, я подбежал, от испуга быстренько поставил ему его на место. Уже мы не стали никаких снимков делать. Уже все, смысла нет, гипс или еще что-то. Пошел к спортивному врачу, мы его там обкололи новокаином, обклеили все пластырем. Вот он и готовился остальные дни и боролся, можно сказать, с перевязанной рукой, как бы неполноценно работал. Если пересмотреть записи, видно, что он левой рукой бережно боролся», — сообщил тренер чемпиона корреспонденту ФАН. 

Он также рассказал, как прошли соревнования. К слову, Харчилава попал в расширенный список национальной сборной России для подготовки к первенствам Европы и мира. Они должны пройти летом в Дортмунде и Уфе.

«41 человек в весовой категории были, вот он пять встреч выиграл и одну в полуфинальной встрече с представителем Дагестана в упорной борьбе проиграл. Сказалась травма. Видно было, что он не работал полноценно рукой», — сказали ФАН тренер Даниила Харчилава.

Виктор Ходжаев дал краткую характеристику своего подопечного. У представителя Ханты-Мансийского автономного округа он все-таки выиграл со счетом 11:0, почему и получил бронзовую медаль.

«Он учится в училище олимпийского резерва в Калининграде с 2018 года. Парень сразу, когда приехал, показал себя с хорошей стороны. Трудолюбивый, целеустремленный, с ним так приятно работать. И в общем потихонечку, потихонечку рос и давал результаты. Он уже был победителем первенства России и в прошлом году, был бронзовым призером первенства Европы среди юношей, а в этом году перешел в другую возрастную категорию, юниоры до 21 года. С Нового года мы целенаправленного готовились именно к этому старту», — сказал корреспонденту ФАН Ходжаев. 

Ранее ФАН сообщал, что спортсменка из Калининграда выиграла первенство России по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в дистанционном формате. 

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