Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 20:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:48
Весь мир
Сенаторы США пытаются законодательно запретить поставки оружия ОАЭ
20:47
Общество
Победителем международного конкурса World Press Photo стал фотограф из Якутии
20:47
Общество
Бразильские ученые нашли растение для эффективной борьбы с коронавирусом
20:47
Шоу-бизнес
Ангарская вспомнила о травле в 16 лет из-за веса
20:46
Наука
Собаки способны определять коронавирусную инфекцию с точностью до 96%
20:44
Шоу-бизнес
Манижа рассказала о пережитых домогательствах
20:44
Происшествия
Житель Тульской области хотел угнать машину ради лайков в интернете
20:44
Общество
Международный день цирка: как отмечается этот яркий праздник в 2021 году
20:39
Армия
НАТО обеспокоена планами РФ ограничить проход в Черное море
20:37
Происшествия
Экспертиза опровергла связь между смертью пенсионера и прививкой от COVID-19 в Петербурге
20:35
Шоу-бизнес
Попавшая в больницу Анастасия Волочкова рассказала о своем диагнозе
20:35
Общество
Литовскую программу вакцинации от COVID-19 признали провальной
20:32
Шоу-бизнес
Фильм с Леди Гагой об убийстве главы модного дома Gucci возмутил его семью
20:30
Весь мир
Успехи армии ЦАР на севере приближают окончательную зачистку государства от бандитов
20:30
Политика
Макрон «заговорил» на украинском языке в Twitter
20:29
Общество
Новый транспортный прокурор назначен в Великих Луках
20:28
Экономика
Обновленная Lada Niva Bronto добралась до Словакии раньше, чем до России
20:26
Происшествия
Житель Тульского региона кинул камень в автомобиль пожарной службы
20:26
Общество
Мусор, срубленные деревья и грязные дороги: какова цена лагеря в парке Фороса
20:26
Весь мир
Общенациональный диалог стал главной темой встречи лидера ЦАР с послами стран Африки
Все новости
Алиханов: подорожание жилья — часть капитализации Калининградской области
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области
Общество

Алиханов: подорожание жилья — часть капитализации Калининградской области

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 20:20
По мнению губернатора, свою роль в процессе подорожания жилья сыграло строительство Музейного квартала и других культурных центров.

Калининград, 16 апреля. Губернатор Антон Алиханов заявил, что подорожание жилья в Калининграде спровоцировано стремлением привлечь внимание к региону как к туристическому центру. Об этом он заявил журналистам. В подскочивших ценах, с его точки зрения, есть и кое-что положительное. 

«Мы, создавая такие проекты, как Музейный квартал, или добиваясь поддержки президента в вопросе строительства Музейного культурного центра на острове Октябрьский, в том числе, я озвучивал это как цель, это капитализация города. Создание такого рода объектов — это подорожание жилья вокруг. Те, кто уже владели недвижимостью, они стали богаче вообще-то. За счет того, что цена выросла…» — сказал губернатор Антон Алиханов представителям СМИ. 

Меры по снижению стоимости жилья для некоторых категорий граждан в разработке. В ближайшее время цены на квартиры опуститься не должны. 

«Другой вопрос, что всегда хочется иметь возможность свои жилищные условия улучшать. Здесь тоже надо что-то придумывать. Какой-то дополнительный стимул, дополнительные возможности. Ну, я позицию свою уже высказывал. Не вижу, к сожалению, пока перспектив к какому-то серьезному снижению цен на недвижимость», — сказал Антон Алиханов. 

Ранее ФАН сообщал, что свое жилье не могут выкупить восемь семей региона. Они приобрели квартиры в курортном городе Пионерском, но вместо заключения договоров долевого строительства дали взаймы компании подрядчика.

россия калининград калининградская область жилье
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Алиханов: подорожание жилья — часть капитализации Калининградской области
Рейтинг@Mail.ru