Калининград, 16 апреля. Губернатор Антон Алиханов заявил, что подорожание жилья в Калининграде спровоцировано стремлением привлечь внимание к региону как к туристическому центру. Об этом он заявил журналистам. В подскочивших ценах, с его точки зрения, есть и кое-что положительное.

«Мы, создавая такие проекты, как Музейный квартал, или добиваясь поддержки президента в вопросе строительства Музейного культурного центра на острове Октябрьский, в том числе, я озвучивал это как цель, это капитализация города. Создание такого рода объектов — это подорожание жилья вокруг. Те, кто уже владели недвижимостью, они стали богаче вообще-то. За счет того, что цена выросла…» — сказал губернатор Антон Алиханов представителям СМИ.

Меры по снижению стоимости жилья для некоторых категорий граждан в разработке. В ближайшее время цены на квартиры опуститься не должны.

«Другой вопрос, что всегда хочется иметь возможность свои жилищные условия улучшать. Здесь тоже надо что-то придумывать. Какой-то дополнительный стимул, дополнительные возможности. Ну, я позицию свою уже высказывал. Не вижу, к сожалению, пока перспектив к какому-то серьезному снижению цен на недвижимость», — сказал Антон Алиханов.

Ранее ФАН сообщал, что свое жилье не могут выкупить восемь семей региона. Они приобрели квартиры в курортном городе Пионерском, но вместо заключения договоров долевого строительства дали взаймы компании подрядчика.