Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
16 апреля 23:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:38
Происшествия
Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области
23:37
Армия
Пентагон допустил увеличение количества военных в Афганистане
23:23
Общество
Санкт-Петербург примет у себя международный форум «Арктика – территория диалога»
23:19
Происшествия
Пожар на Невской мануфактуре полностью потушен спустя шесть дней
23:15
Общество
Жительница Калининградской области нашла билет в театр Кенигсберга 1912 года
23:09
Общество
Концерт росгвардейцев у дома ветерана впечатлил воспитанников детского сада
23:00
Общество
Россия планирует заглянуть под Азовское море, чтобы обеспечить Крым водой
22:53
Общество
Палестинские радикалы нанесли ракетный удар по территории Израиля
22:40
Шоу-бизнес
Кэти Перри назвала соцсети «помойкой»
22:30
Шоу-бизнес
Данила Козловский чуть не отказался от съемок «Чернобыля»
22:13
Происшествия
Петербургская школьница впала в кому после отравления метадоном
22:05
Политика
Экс-депутат Рады Олейник оценил идею Жириновского перекрыть русло Днепра
22:00
Политика
Зеленскому посоветовали встретиться с «желтыми жилетами» во Франции
21:49
Политика
«Олигарх, пчеловод, кондитер и комик»: депутат Украины выдал смешной анекдот о Зеленском
21:48
Весь мир
Альпаки могут подарить человечеству защиту от коронавируса
21:46
Общество
Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере обыграл испанца Рафаэля Надаля
21:41
Общество
Калининградский борец стал бронзовым призером первенства России с травмой пальца
21:41
Весь мир
Куба осталась без присмотра, Рауль Кастро ушел в отставку
21:35
Политика
Рауль Кастро покидает пост главы коммунистической партии Кубы
21:30
Общество
Доктор Комаровский назвал благоприятные условия для зачатия детей
Все новости
Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области
vk.com  /  Минприроды Карелии
Происшествия

Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 23:45
В социальных сетях сообщают, что один партнер не пережил смерть другого, из-за чего покончил с собой. Выяснилось, что это неправда.

Калининград, 16 апреля. В Калининградской области сообщили о трагической гибели пары лебедей. Лебедь зацепилась за провода, и это оказалось для нее смертельным. Спутник самочки якобы не выдержал произошедшего, говорят в социальных сетях.

«Самка зацепила ЛЭП и упала замертво на обочину дороги. Ее спутник не смог пережить трагедии — он поднялся в воздух, а затем устремился камнем вниз, разбившись об асфальт», — пишут в популярном паблике. 

Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области
instagram.com  / incident.kld

Романтизированную точку зрения на лебединую верность опровергла специалист центра помощи диким животным «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. Эксклюзивно корреспонденту ФАН она рассказала, что покончить с собой самец все-таки не мог — это противно природе.  

«Такого быть не может. Это точка зрения не только моя, но и всех, кто знаком с поведением этих птиц. На самом деле у нас не только лебеди проявляют верность партнеру и моногамию. Достаточно большое количество птиц, если не большинство. Лебеди всего лишь одни из них. Для природы, рационального существования вида было бы слишком глупо при гибели одного партнера умерщвление второго. Жизнь — основа вида, популяции. В большинстве случаев партнер находит себе другую пару со временем. Более того, если самка находится в тяжелом состоянии и погибает, самец сам растит их птенцов», — сообщила эксперт корреспонденту ФАН. 

Специалист предполагает, что самец-лебедь погиб также, как и самка. Его могли и подстрелить. Подобное в регионе, по словам Юлии Садовской, происходит довольно часто. 

Ранее ФАН сообщал, что неравнодушный белгородец спас лебедя с поврежденным крылом. Он нашел птицу с травмой и обратился за помощью в редакцию местной газеты.

россия калининград калининградская область лебедь лебеди
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области
Рейтинг@Mail.ru