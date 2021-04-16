Лебединая пара трагически погибла в Калининградской области

Калининград, 16 апреля. В Калининградской области сообщили о трагической гибели пары лебедей. Лебедь зацепилась за провода, и это оказалось для нее смертельным. Спутник самочки якобы не выдержал произошедшего, говорят в социальных сетях.

«Самка зацепила ЛЭП и упала замертво на обочину дороги. Ее спутник не смог пережить трагедии — он поднялся в воздух, а затем устремился камнем вниз, разбившись об асфальт», — пишут в популярном паблике.

instagram.com / incident.kld

Романтизированную точку зрения на лебединую верность опровергла специалист центра помощи диким животным «Биосфера Балтики» Юлия Садовская. Эксклюзивно корреспонденту ФАН она рассказала, что покончить с собой самец все-таки не мог — это противно природе.

«Такого быть не может. Это точка зрения не только моя, но и всех, кто знаком с поведением этих птиц. На самом деле у нас не только лебеди проявляют верность партнеру и моногамию. Достаточно большое количество птиц, если не большинство. Лебеди всего лишь одни из них. Для природы, рационального существования вида было бы слишком глупо при гибели одного партнера умерщвление второго. Жизнь — основа вида, популяции. В большинстве случаев партнер находит себе другую пару со временем. Более того, если самка находится в тяжелом состоянии и погибает, самец сам растит их птенцов», — сообщила эксперт корреспонденту ФАН.

Специалист предполагает, что самец-лебедь погиб также, как и самка. Его могли и подстрелить. Подобное в регионе, по словам Юлии Садовской, происходит довольно часто.

Ранее ФАН сообщал, что неравнодушный белгородец спас лебедя с поврежденным крылом. Он нашел птицу с травмой и обратился за помощью в редакцию местной газеты.