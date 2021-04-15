Видео с подвигом капитана калининградской «Балтики» набрало 2 млн просмотров в TikTok

Калининград, 15 марта. Видео забега капитана «Балтики» Младена Кашчелана на последней минуте матча с томской командой получило больше двух миллионов просмотров в TikTok. Он спас своих товарищей от неминуемого гола.

«Балтика» пытается привлечь новых фанатов через социальные сети. Этот успех был не единственным.

«Со сборов в Турции оператор команды скинул видео, где местная собачка прибежала на тренировку балтийцев, бегала за своим хвостом и игралась с футболистами. Я опубликовал два видео и они в общем набрали 150 000 просмотров», — рассказывает пресс-секретарь клуба Иван Ломовицкий журналистам.

Аккаунт калининградской команды «Балтика» был зарегистрирован в TikTok прошлой зимой. Первый всплеск интереса подписчиков возник в феврале 2021 года после публикации речи капитана Кашчелана, тогда записи получили почти 200 тысяч просмотров.

Ранее ФАН сообщал, что в городе планируют принять финал Лиги чемпионов УЕФА. Была отправлена соответствующая заявка.