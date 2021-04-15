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Калининградская область станет местом съемки рекордного количества фильмов
фото из личного архива  /  Александра Ганнич
Общество

Калининградская область станет местом съемки рекордного количества фильмов

Проводить съемки в Калининградской области собираются 24 компании. Не так давно в регионе закончилась работа над проектом под названием «Плакать нельзя».

Калининград, 15 апреля. Местом съемки для рекордного количества фильмов станет Калининградская область в 2021 году. Об этом ФАН сообщают в региональной автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция». Ее глава Ольга Каверзина говорит: в городе планируется снять 24 фильма. За реализацию проектов на территории янтарного края выплачивается компенсация.

«Таково число компаний, которые заинтересованы проводить съемки в регионе. У нас прекрасная инфраструктура, достаточно хорошая кинокомиссия, которая поддерживает проекты информационно. Естественно, рибейты. В Калининградской области один из самых высоких процентов, 40 затраченных на производство средств можно вернуть», — пояснила ФАН интерес к региону Екатерина Чумак, главный специалист отдела кинематографии «Фестивальной дирекции».

Она также рассказала ФАН, что не так давно в Калининграде закончились съемки фильма под названием «Плакать нельзя». Над ним работали подающие надежды молодые актеры. 

«Снимались Светлана Чуйкина, Иван Янковский, Владимир Левченко, Владимир Степанов. Они исполняли главные роли. Художественный фильм про женщину, которая переехала из России в скандинавские страны. Она отправляет ребенка в школу. История строится вокруг переезда и адаптации семьи за рубежом», — объяснила она. 

В синопсисе на сайте «Кинопоиск» говорится, что после похода в школу ребенок пропадает. Его поиски осложняются тем, что по законам «новой» ювенальной юстиции мальчик — собственность государства.

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус приедет в Калининград на съемки фильма «Хочу замуж», Ее коллегой станет Милош Бикович, известный по работе в проектах  «Холоп», «Лед» и «Отель «Элеон»».

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