Калининградский полицейский отказался от взятки в 400 евро

Калининград, 15 апреля. Полицейский сообщил о попытке подкупа посредством взятки в 400 евро. Об этом рассказывают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Деньги человеку на должности врио начальника по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции предложил юрист. Против него возбуждено уголовное дело по материалам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда.

«32-летний местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью третьей 291УК РФ «Дача взятки должностному лицу» за совершение заведомо незаконного бездействия. За взятку он намеревался добиться непривлечения его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе СК РФ региона.

Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что замдекана института Росгвардии в Петербурге задержали при получении взятки. Выявить коррупционное преступление удалось при непосредственном участии росгвардейцев.