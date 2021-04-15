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Калининградский полицейский отказался от взятки в 400 евро
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru
Общество

Калининградский полицейский отказался от взятки в 400 евро

Деньги предложил хранивший наркотики юрист. Он посчитал, что таким образом сможет избежать возбуждения уголовного дела в отношении себя.

Калининград, 15 апреля. Полицейский сообщил о попытке подкупа посредством взятки в 400 евро. Об этом рассказывают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Деньги человеку на должности врио начальника по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции предложил юрист. Против него возбуждено уголовное дело по материалам подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда.

«32-летний местный житель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью третьей 291УК РФ «Дача взятки должностному лицу» за совершение заведомо незаконного бездействия. За взятку он намеревался добиться непривлечения его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе СК РФ региона. 

Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что замдекана института Росгвардии в Петербурге задержали при получении взятки. Выявить коррупционное преступление удалось при непосредственном участии росгвардейцев.

россия калининград калининградская область
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