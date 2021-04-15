Молодая калининградка пыталась спасти утонувшего в реке человека

Калининград, 15 апреля. 26-летняя Мария Булова бросилась в холодную реку, чтобы вытащить тонущего мужчину. К ней подбежал человек и в панике указал в воде на нечто, отдаленно напоминающее камень. Оказалось, что это куртка, сообщается в социальных сетях.

«Мужчина весь был под водой, только спина торчала. Вокруг никого не было, только дети, да этот мужичок растерянный. Я велела ему смотреть за коляской, а сама кинулась в воду», — чуть позже рассказала Мария журналистам.

Она оказалась мамой четырехмесячного малыша. К сожалению, спасти человека не удалось. Калининградка предполагает, что он был нетрезв, поскольку на берегу стояла початая бутылка алкоголя.

«Наверное, пьяненький был и захлебнулся. Насколько смогла, я вытянула его из воды. Голова и тело были на суше, ноги в реке. Закричала, чтобы дети позвали кого-то из прохожих, помочь. Пыталась в это время нащупать пульс на шее, увы, его не было», — говорит она.

Мария жалеет, что не оказалась на месте происшествия раньше. Тогда местному жителю, возможно, еще смогли бы помочь. Броситься в холодную воду она не побоялась.

«Жизнь человека дороже, даже не задумывалась о температуре воды. Я ни секунды не сомневалась, что нужно сделать по-другому», — сказала она корреспонденту ФАН.

Мария Булова занималась бодибилдингом для женщин и имеет спортивную подготовку. Ей даже удалось занять несколько призовых мест: шестое в Карелии и третье в Петрозаводске.

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