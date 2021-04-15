Два человека погибли в результате падений с высоты в Калининградской области

Калининград, 15 апреля. Два случая падения с многоэтажек зарегистрированы в Калининградской области. Молодая девушка разбилась на улице Киевской, выпав с балкона. Еще один человек упал с высоты на Аксакова.

Личность первой погибшей уже установлена. В СУ СК РФ по Калининградской области сообщили ФАН, что она скончалась далеко от своего места жительства.

«Погибшая проживала на территории Центрального района города Калининграда. В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Киевской возле одного из высотных домов обнаружено тело женщины. По данному факту следственными органами регионального управления Следственного комитета проводится доследственная проверка. Личность погибшей установлена, ей оказалась 44-летняя жительница Калининграда», — рассказала пресс-секретарь СУ СК РФ в Калининграде Наталья Гацко.

Сообщается, что органы назначили судебно-медицинскую экспертизу. Повреждения на теле погибшей характерны для падения с большой высоты.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, падение произошло с высоты 16 этажа общего балкона подъезда», — рассказали корреспонденту ФАН.

О случившемся со вторым калининградцем информации не дается. Мертвого человека на дороге заметили соседи.

Ранее ФАН сообщал, что в одной из квартир города погибла трехмесячная девочка. Ее обнаружил отец.