Бюст первого космонавта открыли в парке имени Юрия Гагарина в Калининграде

Калининград, 12 апреля. В день 60-летия первого полета человека в космос в одном из парков Калининграда установили бюст в честь Юрия Гагарина. Он был воссоздан по фотографиям и появился в месте, где и располагался до своего исчезновения в 90-х годах. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова на своей странице в Instagram.

«Сегодня в бывшем парке «Балтийском» торжественно открыли бюст Ю. Гагарину. 40 лет назад он тут стоял, но в 90-е был утрачен, поэтому восстановить его стало делом чести для городских властей, тем более, что сам парк с 2016 года носит имя первого космонавта», — рассказала Дятлова.

Она вспомнила, что история Калининграда тесно связана с космическими полетами. Первым человеком в открытом космосе стал местный житель Алексей Леонов, а как самый опытный космический путешественник в книге рекордов Гиннеса значится калининградец Юрий Романенко. Мужчина провел на корабле более 430 суток. С Калининградской областью также тесно переплетены имена Александра Викторенко и Виктора Пацаева.

Ранее ФАН сообщал, что психолог Абравитова сделала неожиданный вывод о личности Юрия Гагарина. Она заявила, что он был не только целеустремленным, но и крайне амбициозным.