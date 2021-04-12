Трехмесячная девочка умерла в квартире калининградской семьи

Калининград, 12 апреля. В одной из благополучных семей города умерла трехмесячная девочка. Информацию подтверждают в СУ СК РФ по Калининградской области.

Сообщается, что вечером мать уложила младенца спать и отправилась ко второму ребенку. Ему три года. После с работы вернулся отец семьи. Он обнаружил дочку мертвой. Родители позвонили в скорую помощь, но медики смогли только констатировать смерть новорожденной. Сообщается, что девочка была желанной.

Доследственную проверку проводит СК региона. Тело погибшей направлено на экспертизу. Точная причина смерти устанавливается.

Ранее ФАН сообщал, что девочка-подросток выпала с 16 этажа в Калининградской области. О случившемся рассказали в социальных сетях.