Нетрезвая пассажирка ходила по салону во время взлета самолета в Калининграде

Калининград, 12 апреля. Один из рейсов Калининград — Санкт-Петербург пришлось задержать из-за нетрезвого пассажира. Им оказалась женщина, которая ходила по салону во время взлета, сообщили в западном ЛУ МВД России на транспорте.

«Установлено, что пассажирка во время движения авиалайнера по взлетной полосе ходила по салону и слабо ориентировалась в пространстве. На неоднократные замечания бортпроводников и командира воздушного судна она не реагировала», — рассказала пресс-секретарь полиции на транспорте в Калининграде Екатерина Ковалева.

36-летнюю местную жительницу препроводили в соответствующий отдел полиции. Ей предложили медицинское освидетельствование, но от него она отказалась.

В отношении калининградки был составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Подобное поведение квалифицируется как административное правонарушение.

«Ей выписали штраф. Она была помещена в помещение для вытрезвления в дежурной части ненадолго», — рассказал о подробностях случившегося анонимный источник ФАН в полиции.

Ранее ФАН сообщал, что акушерка из Екатеринбурга помогла туристке, который неожиданно стало плохо в самолете. Медик летела домой вместе с дочкой, сестрой и ее детьми.