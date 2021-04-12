Дежурный вокзала в Калининграде заставляет пассажиров покупать новые билеты на выходе

Калининград, 12 апреля. Возвращаясь с моря, местный житель столкнулся с требованием дежурного вокзала приобрести новый билет у турникета. Без него он не мог покинуть привокзальное помещение. Окружающие его люди при этом рылись в контейнерах для отходов. Калининградец рассказал об этом в социальных сетях.

«Возвращался назад на электричке, купил билеты до конечной. Доехал до Северного вокзала. Убрал за собой мусор, как и за остальными, выкинул пакет. Билеты тоже там были. На выходе из станции у меня потребовали предъявить билет. На мой ответ, что выкинул, дежурный сказал «Идите в кассу и купите билет до станции «Калининград-Южный» », — сообщил он в одном из популярных пабликов.

Местный житель не растерялся и обратился в полицию. Его вывели бесплатно. Гражданину сообщили о том, что дежурный регулярно «зарабатывает» деньги таким способом.

«При мне люди искали билеты в мусорках, а кто и покупал билеты до Южного», — рассказывает местный житель о ситуации подробнее.

В транспортной полиции города Калининграда ФАН сообщили, что заявление от гражданина, сообщившего о превышении должностных полномочий дежурным, уже поступило.

«Такое заявление имеется, наши сотрудники проводят проверку. Если есть правонарушение, то виновный понесет наказание», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в местная жительница задолжала 70 тысяч рублей за ЖХК после посещения своей УК. МУП «Калининградтеплосеть» выставило перерасчет в 37 тысяч, подобную сумму рассчитывает взыскать и «Водоканал».