У возвращающихся из Турции, Польши и Казахстана калининградцев находят коронавирус

Калининград, 12 апреля. После поездок в страны ближайшего зарубежья, а также в Турцию и Казахстан у трех калининградцев был обнаружен коронавирус. Об этом сообщают в оперштабе по контролю за распространением инфекции.

За последние сутки в регионе было зарегистрировано 55 случаев заболевания. 44 обнаружены на фоне ОРВИ, восемь — пневмонии, три человека переносят коронавирус бессимптомно.

В оперштабе по борьбе с распространением инфекции предостерегают, что особенно высок шанс заразиться в Турции.

«Среди заболевших вчера трое вернулись с туристической поездки в Турцию, где сейчас крайне неблагополучная эпидемиологическая обтановка, но если и планируется запретить поездки в эту страну, то это полномочия федерального Роспотребнадзора», — рассказали корреспонденту ФАН.

Количество летальных случаев заболевания в регионе достигло 421. Умерло еще три калининградца. Среди заразившихся:

— 29 пенсионеров;

— работник образования;

— два сотрудника предприятий торговли и общепита;

— один задействованный в сфере ЖКХ;

— кадр учреждения культуры и досуга;

— сотрудник банка;

— водитель автобуса;

— двое трудящихся в промышленности;

— два индивидуальных предпринимателя и иных занятых;

— студент колледжа сервиса и туризма;

— ребёнок шести лет;

— двое учащихся школ;

— 11 неработающих.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде назвали условие для отмены масочного режима. Иммунитет к коронавирусу должен появиться у 60% населения.