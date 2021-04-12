У возвращающихся из Турции, Польши и Казахстана калининградцев находят коронавирус

Калининград, 12 апреля. После поездок в страны ближайшего зарубежья, а также в Турцию и Казахстан у трех калининградцев был обнаружен коронавирус. Об этом сообщают в оперштабе по контролю за распространением инфекции.
За последние сутки в регионе было зарегистрировано 55 случаев заболевания. 44 обнаружены на фоне ОРВИ, восемь — пневмонии, три человека переносят коронавирус бессимптомно.
В оперштабе по борьбе с распространением инфекции предостерегают, что особенно высок шанс заразиться в Турции.
«Среди заболевших вчера трое вернулись с туристической поездки в Турцию, где сейчас крайне неблагополучная эпидемиологическая обтановка, но если и планируется запретить поездки в эту страну, то это полномочия федерального Роспотребнадзора», — рассказали корреспонденту ФАН.
Количество летальных случаев заболевания в регионе достигло 421. Умерло еще три калининградца. Среди заразившихся:
— 29 пенсионеров;
— работник образования;
— два сотрудника предприятий торговли и общепита;
— один задействованный в сфере ЖКХ;
— кадр учреждения культуры и досуга;
— сотрудник банка;
— водитель автобуса;
— двое трудящихся в промышленности;
— два индивидуальных предпринимателя и иных занятых;
— студент колледжа сервиса и туризма;
— ребёнок шести лет;
— двое учащихся школ;
— 11 неработающих.
Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде назвали условие для отмены масочного режима. Иммунитет к коронавирусу должен появиться у 60% населения.