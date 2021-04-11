Часы установят на башню старинного немецкого замка Рагнит в Калининградской области

Калининград, 11 апреля. На башне немецкого замка Рагнит в Немане Калининградской области установят настоящие часы. Об этом сообщают в администрации регионального туристического кластера, в который входит сооружение. Сейчас строение находится в процессе реконструкции.

«Планируем сделать крышу, лестницу к башне и установить новую дверь. А администрация округа установит на башне часы», – рассказывают в Немане.

Реставрационные работы проводятся в сотрудничестве с местной администрацией. Замок Рагнит — это бывшая прусская крепость. Ее сожгли рыцари тевтонского ордена, а потом перестроили под свои нужны. В XX веке сооружение часто становилось съемочной площадкой, отчего изрядно пострадало. Для съемок фильма «Двадцать дней без войны» 1976 года взорвали целую стену замка. Сейчас замок пытаются реконструировать в первозданном виде.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининградской области для туристов восстанавливают старинный немецкий поселок Железнодорожный. На реконструкцию его дорог уже выделены деньги.