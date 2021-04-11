Сотни калининградцев присоединись к акции «10 000 шагов к жизни»

Калининград, 11 апреля. В городе прошла акция, посвященная Всемирному дню здоровья. В ней приняли участие более 500 человек, сообщают в пресс-службе правительства Калининградской области.

Маршрут здоровья начался с зарядки под руководством фитнес-инструкторов. Участники мероприятия преодолели расстояние в пять километров. Желающие могли получить консультацию специалистов Центра общественного здоровья, а также опубликовать фотографии своих шагомеров в «ВКонтакте» и Instagram. Калининградцы получили специальные сертификаты.

Акция сопровождалась работой павильона Центра общественного здоровья. Можно было посетить кардиолога, диетолога, психолога, педиатра, врача по спортивной медицине и медицинской профилактике, сделать бесплатный рентген. Также проводился скрининг уровня глюкозы в крови. Узнать такой показатель смогли 120 человек.

Доктора также провели осмотр граждан с целью выявить у них рак кожи. В Калининградской области заболевание продолжает занимать лидирующие позиции. За три часа дерматологи приняли более 50 человек. Врачи осмотрели имеющиеся у них родинки и провели бесплатную дерматоскопию.

Ранее ФАН сообщал, что школьникам расскажут о принципах здорового образа жизни. В России стартовала акция «Будь здоров».