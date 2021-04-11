Танк времен штурма Кенигсберга сойдет с постамента к параду Победы в Калининграде

Калининград, 11 апреля. Танк Т-34 1943 года выпуска снимут с постамента, чтобы подготовить к участию в Параде Победы. Боевая машина 1943 года приведена в рабочее состояние еще к 70-й годовщине Победы.

«Данная боевая единица в годы Великой Отечественной войны участвовала в штурме крепости-города Кёнигсберг, экипажем танка было одержано четыре боевых победы. После окончания войны танк был поставлен на постамент в качестве мемориального экспоната», — сообщают в пресс-службе Балтийского флота.

В честь 76-й годовщины Победы ему смажут узлы, а также проведут обработку антикоррозийным составом. По словам представителя пресс-службы Балтфлота, восстановленная боевая единица — живой памятник героям Великой Отечественной войны.

«Когда наступает момент, танк сам съезжает на специальный трал, своим ходом. Потом его завозят в цех, чтобы подготовить к параду», — сообщили корреспонденту ФАН пресс-секретарь Балтийского флота Роман Мартов.

Ранее ФАН сообщал, что в Калининграде поставили драму о поисках Янтарной комнаты и взятии Кенигсберга. Мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею области.