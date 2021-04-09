Партия вакцины в 5100 доз поступила в Калининградскую область

Калининград, 9 апреля. В Калининградскую область доставлено 5100 доз вакцины от коронавируса. Также в регионе открыто два новых прививочных пункта. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В регион поступило еще 5100 комплектов доз вакцины. Всего на данный момент в Калининградскую область поставлено 61 199 доз вакцины, привиты 53 226 человек, из них двукратно — 32 961. Работают 32 прививочных пункта в 24 медицинских организациях, два новых открыты в поликлинике ГБ-4 на Краснопрудной и в поликлинике пос. Янтарного Межрайонной больницы №1», — рассказал пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Эксклюзивно ФАН в Роспотребнадзоре сообщили, что в статистике учитываются только прошедшие двухэтапную вакцинацию жители Калининградской области. Когда большинство жителей региона получат иммунитет к коронавирусу, в городе смогут отменить масочный режим. Согласно поступившей из оперштаба информации, за последние сутки привились 63 человека.

Ранее ФАН сообщал, что число скончавшихся от коронавируса в Калининграде превысило 400 человек. С начала пандемии было обследовано 616 504 человека при численности населения чуть больше миллиона.