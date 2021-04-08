В случае наплыва туристов допуск на Куршскую косу под Калининградом ограничат

Калининград, 8 апреля. Если поток туристов на Куршской косе в летний период превысит 7000 человек за день, вход в национальный парк ограничат. Об этом рассказал директор учреждения Анатолий Калина.

«Как только мы перейдем за цифру 7 тысяч, у нас будет остановка. Или это остановка будет основных граждан, или турфирм. Это будет сделано с перераспределением потоков, для того, чтобы мы не наносили ущерб именно природе национального парка. Наша главная задача — сохранение», — заявил он в беседе с журналистами.

Несмотря на это, целенаправленно устанавливать какие-либо запреты на въезд в парк не планируется. В случае повышенного интереса со стороны туристов повысится плата за проезд для туристов на личном транспорте.

«В целом количество посетителей ограничивать не планируется, будем смотреть по ситуации. Если два дня подряд, к примеру, будет перенабор, то, возможно, мы поднимем цену на въезд автомобилей», — рассказала пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова корреспонденту ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что из-за туристов, которые едут на Куршскую косу как на пляж, оплату за вход повысили до 300 рублей. Таким образом, за машину, в которой заняты все четыре места, туристам придется заплатить от 1200 рублей.