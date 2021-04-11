В Калининграде поставили драму о поисках янтарной комнаты и взятии Кенигсберга

В Калининграде поставили драму о взятии Кенигсберга и поисках янтарной комнаты. Авторы спектакля задались целью рассказать о работе советской разведки в ходе Восточно-Прусской операции. Событие приурочено к 75-летнию Калининградской области, пояснили корреспонденту ФАН в областном драматическом театре.

«Спектакль приурочен к годовщине штурма Кенигсберга, как вы знаете, она 9 апреля отмечается. Это проект социальный, образовательный. Он для всех, кто интересуется историей нашего края и его культурой. В постановке речь идет о поиске культурных ценностей, награбленных фашистами во время войны, легендарной янтарной комнате. Надеемся, что спектакль будет интересен всем жителям области от мала до велика, ну и туристам», — сообщила корреспонденту ФАН пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова.

В основу исторической драмы положена повесть Марка Баринова «Вилла Эдит». Книга, написанная в 1956 году, стала культовой для нескольких поколений калининградцев. Известный театральный режиссер Зиновий Корогодский в 1957-м написал по ней пьесу, которая много лет шла в театре и имела колоссальный успех.

«Вилла Эдит» или «Прусские ночи» — это военно-историческая драма, хроника событий. В 58 году был поставлен спектакль на эту же тему, это была художественная проза, инсценировка книги М. Баринова. Она пользовалась огромной популярностью. Тема та же, очень романтическая история о любви, советских разведчиках, а также легенда о подземном городе. Все это было близко калининградцам еще тогда, и спектакль невероятный успех умел, шел больше 200 раз. В 70-е годы зрители просили опять вернуть его на сцену, и восстановленную постановку показывали с большим успехом. Были аншлаги. Вот такая предыстория», — говорит пресс-секретарь драматического театра Лилия Пименова.

В драмтеатре отмечают, что новый спектакль — ни в коем случае не инсценировка книги Баринова или попытка заново поставить успешную некогда драму. Авторы «Виллы Эдит» задались целью воссоздать реальные исторические события, предшествовавшие взятию Кенигсберга. Показаны поиски Янтарной комнаты и лиц, причастных к этому.

«Калининградские экскурсоводы эксплуатируют слухи, что у нас спрятана Янтарная комната, что у нас есть подземный город, вход в который взорвали, а ценности там по-прежнему хранятся… Собственно, опровергнуть их невозможно, но мы поставили нечто другое, о том, что известно и понятно в этой истории по архивным документам. Авторы провели большую исследовательскую работу, и вот эта хроника историческая выходит на зрителей», — рассказывает Лидия Пименова ФАН.

Спектакль сочли возможным продемонстрировать из-за ослабления ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, хотя сценарий ждет своего зрителя уже год. В драмтеатре надеются, что «Вилла Эдит» или «Прусские ночи» сможет привлечь внимание школьников и приезжающих в Калининградскую область туристов.

«В прошлом году затевался этот проект, к 75-летию великой Победы, но вмешалась пандемия. Спектакль мы пытались поставить, но театр закрыли. Возвращаемся к этой теме через год, когда уже можно пригласить хотя бы 70% зрителей. Пока ограничения действуют, но пандемия ослабила свою хватку, и мы выходим с этой премьерой. Посвящен спектакль, конечно, нашим ветеранам, павшим и живым, которым мы обязаны всем на этой земле калининградской. Билетов уже не осталось», — рассказывает пресс-секретарь калининградского драмтеатра.

Для спектакля сшили около ста костюмов. В постановке используются потрясающие по своей силе спецэффекты, позволяющие зрителю почувствовать себя участником событий 40-х годов. Зал театра в некоторые моменты становится частью сцены.

«Мы, конечно, волнуемся, у нас занята почти вся труппа театра. Мы стремились к тому, чтобы воспроизвести дух того времени и штурма Кенигсберга, советского времени. Атмосферу создают копии вещей. Почти натуральный антураж! Реквизит приближен к настоящему антиквариату, используются копии оружия, которыми пользуются сейчас реконструкторы, костюмы 40-х годов. Сценография минималистическая, но вообще, конечно, технологии у нас уже современные», — говорит об этом Лидия Пименова.

Ранее ФАН сообщал, что в честь 75-летнего юбилея Калининградской области около местного дворца спорта «Янтарный» высадили аллею сакуры. Ответственной за сохранение деревьев назначили главу администрации города Елену Дятлову.