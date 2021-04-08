Житель Калининградской области изнасиловал и убил свою пожилую соседку

Калининград, 8 апреля. Судимый житель Калининградской области признан виновным в изнасиловании и убийстве 64-летней соседки. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК РФ региона. Он выпивал вместе с ней и ее сожителем.

Спиртное закончилось, он с хозяином квартиры отправился за новой порцией и отделился от него. Последний свернул куда-то не туда. Тогда подсудимый вернулся в его жилище и продолжил выпивать вместе с его женщиной, предложив ей половую связь. Ее отрицательный ответ привел мужчину в ярость, поэтому он изнасиловал ее, используя свое физическое превосходство. Перед этим он избил соседку, а после отнес в свою квартиру и нанес пять ударов кулаками по лицу. Вскоре она умерла.

Судмедэкспертиза установила, что у погибшей были сломаны кости носа, подъязычная кость и ребра. Мертвую пожилую женщину увидела мать преступника. Она сообщила обо всем полиции.

Следователи рассказали, что за несколько дней до изнасилования соседки рецидивист уже пытался проникнуть в ее с сожителем жилье. Хозяина он ударил деревянным брусом, но серьезных травм ему не нанес.

Ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за преступления против жизни и здоровья людей, а также их собственности. 6 апреля 2021 Гусевским городским судом мужчине назначено окончательное наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. Под давлением собранных оперативниками доказательств он полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Ранее ФАН сообщал, что житель Калининградской области ответит за шантаж 12-летней девочки интимными фотографиями. Он заставлял ее снимать порнографию, а потом предоставлял материалы в пользование третьим лицам.