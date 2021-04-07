Калининградец шантажировал 12-летнюю девочку интимными фото и продавал их

Калининград, 7 апреля. Житель города Неман ответит перед судом за распространение фотографий интимного характера 12-летней девочки. Он не только шантажировал ребенка откровенными снимками, но еще и заставлял делать новые. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщают ФАН в Следственном комитете России по Калининградской области.

«В одной из социальных сетей он познакомился с 12-летней жительницей Свердловской области. В ходе переписки получил от девочки ее фотографии в обнаженном виде. В дальнейшем, как полагает следствие, шантажируя потерпевшую тем, что опубликует указанные фото в сети Интернет, обвиняемый понудил ее присылать ему интимные фото и видео с ее участием, на что школьница, опасаясь огласки, была вынуждена согласиться», — рассказала ФАН пресс-секретарь ведомства Наталья Гацко.

Следствие полагает, что калининградец получил от девочки 40 фотографий и 12 интим-видео, а потом потребовал 400 тысяч рублей за то, что не отправит их в сеть. После он отправил их ряду пользователей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью не признает, сообщают ФАН в СК. Подозреваемый уверяет, что о возрасте школьницы ничего не знал.

ФАН в Следственном комитете сообщили, что распространителю порнографии грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 133, до 4 лет по ч. 1 ч. 163 и до 10 лет по ч. 2 ст. 242.1. Согласно закону, он принуждал девочку к действиям сексуального характера, угрожал ей и, по версии оперативников, занимался изготовлением и распространением материалов непристойных материалов с участием несовершеннолетних. Меру пресечения по его делу определит суд, оно, утвержденное прокурором Московского района города Калининград, уже передано туда на рассмотрение.

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