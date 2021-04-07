Кристина Асмус приедет в Калининград на съемки фильма «Хочу замуж»

Калининград, 7 апреля. Российская актриса Кристина Асмус будет сниматься в новом фильме «Хочу замуж» в Калининграде. Об этом она рассказала в своем Instagram в ответ на вопрос одного из подписчиков.

«А в Калининграде были?» — спросил он. «Нет, ни разу. Но в мае и июне у меня там съемки», — ответила артистка.

Кристина Асмус также добавила, что родилась в городе Королеве Московской области, который раньше назывался Калининград. Она получает очень много вопросов в связи с этим, поскольку в ее паспорте написано «Калининград, Московская область».

Близкий к актрисе человек сообщил ФАН, что Кристина Асмус действительно очень активно готовится к съемкам в новом фильме. Она надеется, что фильм «Хочу замуж» станет новым витком в ее карьере.

«Она уже в таком профессиональном положении, что имеет право выбирать роли. Все проекты, в которые она идет, для нее максимально значимые», — рассказали корреспонденту ФАН.

В кино актриса исполнит одну из главных ролей. Ее коллегой станет Милош Бикович, известный по съемках в фильмах «Холоп», «Лед» и «Отель «Элеон».

Ранее ФАН сообщал, что Кристина Асмус «заразилась» аэрофобией об бывшего мужа. Теперь она предпочитает передвигаться в поездах на гастролях.