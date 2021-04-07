Калининграду грозит падение рождаемости из-за «вакханалии» от застройщиков

Калининград, 7 апреля. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опасается, что ситуация с увеличившимися ценами на недвижимость в регионе скажется на рождаемости. Он предложил проработать механизмы, в соответствии с которым бюджетники смогут получить специальные средства на приобретение жилья.

«После той вакханалии, которую устроили наши застройщики, обварившись уже до волдырей, по-моему, и впав в безумство полное… Я просто для интереса съездил с женой и детьми в парк в Гурьевске, она говорит: «Какой классный городок». Начала смотреть, квартира 75 «квадратов» — 7 миллионов — это просто сумасшествие», — рассказал он на одном из заседаний правительства области.

Ситуацию губернатор охарактеризовал как тяжелую. По его словам, подобное положение вещей тормозит развитие социальной сферы и может отразиться на уровне рождаемости, поскольку раньше выплат, выдаваемых семьям после появления детей, могло хватить на 40-50% стоимости квартиры, а теперь эффект от господдержки сходит на нет.

Алиханов предложил индексировать выплаты на рождение детей и помогать приобретать жилье молодым учителям, врачам, а также работникам культуры и спорта. По его мнению, помощь им должно оказывать государство.

Специалисты «Авито недвижимость» говорят, что стоимость квартир во вторичном жилом фонде Калининграда выросла в 1,4 раза. Она увеличилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом ушедшего года. Еще в прошлом квартале квартиры стоили на 17% дешевле. Сейчас цена квадратного метра равна 80 тысячам рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов подписал соглашение с госкорпорацией «Ростех». С ее помощью планируется построить мост через Калининградский залив и создать дополнительные рабочие места.