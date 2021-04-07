В калининградском Роспотребнадзоре назвали условие для отмены масочного режима

Калининград, 7 апреля. Главный государственный санитарный врач Калининградской области, эпидемиолог и глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура рассказала об отмене масочного режима.

«Масочный режим отменят тогда, когда иммунных людей будет больше, чем неиммунных», — заявила она в прямом эфире портала «Клопс» в Instagram.

По словам врача, ограничения будут сняты, если антитела к коронавирусной инфекции появятся у большей части населения. Она также отметила, что уровень заболеваемости в Калининградской области постепенно стабилизируется.

«Мы практически уже четвёртую неделю подряд видим, что уровень заболеваемости недельный не превышает среднероссийский уровень недельной заболеваемости», — сказала она.

В регионе показатель находится на уровне от 30 до 40 человек на 100 тысяч населения. К 7 апреля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 614 504 человека, выявлено 39 584 случая заражения коронавирусом. Умерло 398 человек, 1 677 остаются под медицинским наблюдением. Обнаружено 47 новых случаев заболевания, из них 16 относятся к пенсионерам.

В региональном управлении «Роспотребнадзора» ФАН сообщили, что на сегодняшний день привито 32898 человек. Численность населения региона, согласно данным Росстата от 2021 года, составляет 1 018 624 человек. Однократно привито 51494 человека жителя Калининградской области, двукратно 32898. Законченной вакцинация считается только после двух этапов иммунизации, то есть привившиеся один раз сейчас находятся в процессе вакцинации.

Ранее ФАН сообщал, что в приоритетном порядке вакцину получают врачи, учителя, пенсионеры, страдающие диабетом и другими хроническими заболеваниями. Об этом рассказывал губернатор Антон Алиханов.