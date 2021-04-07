Терпящую побои мужа-немца россиянку лишили родительских прав в Германии

Калининград, 7 апреля. Немецкий суд передал право опеки над малолетним ребенком калининградки Виктории Иккерт ее мужу. Об этом корреспонденту ФАН сообщил Гарри Мурей, руководитель организации защиты прав русскоязычных людей за рубежом.

«В деле Иккерт поставлена точка. Суд принял решение полностью передать родительские права отцу. Место проживания своего ребенка Виктория больше определять не может, как и отвести его в детский сад или сводить к врачу, несмотря на то, что муж подвергал ее насилию и издевательствам», — сообщил он ФАН.

Будет ли Иккерт обжаловать это решение, пока неизвестно. Правозащитник сообщил, что считает подобное положение вещей несправедливым, а попытку калининградки вывезти ребенка оправданной, поскольку она терпела от мужа неподобающее отношение.

«Ее желание покинуть Германию можно понять. Никаких прав русскоязычных здесь никто не соблюдает и соблюдать не собирается. У нее есть один месяц, чтобы обжаловать это решение», — сообщил корреспонденту ФАН Гарри Мурей.

ФАН была предоставлена запись, на которой слышно, как муж оскорбляет Викторию Иккерт и заявляет, что без сына жить не сможет. Мужчине удалось добиться запрета на вывоз малыша из ЕС, а Иккерт была задержана в Польше при попытке вернуться на родину в Калининградскую область.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, поведение мужа Виктории стало невыносимым, когда она забеременела. Она рассказала журналистам, что гражданин Германии начал ей изменять и всячески проявлял агрессию, хотел заставить себя «слушаться», а в случае несогласия с его мнением становился «бешеным».

Ранее ФАН сообщал, что общественный деятель Николай Эрней направил в адрес губернатора Калининградской области Антона Алиханова сообщение с просьбой проверить мужа-немца молодой девушки Виктории Иккерт. Он угрожал ей расправой в случае перемещения своего сына в Россию.