Доступная смотровая площадка для наблюдения за птицами появится на Куршской косе

Калининград, 4 апреля. Обзорная площадка для наблюдения за птицами появится на маршруте «Королевский бор» Куршской косы. Об этом ФАН сообщила пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

«Объект достроят уже в этом году. Площадка будет включать пандус для людей на инвалидных колясках», — сообщила она корреспонденту ФАН.

Ольга Большакова добавила, что предыдущая деревянная вышка была демонтирована в связи с износом. Длина новой составит 30 метров, ширина четыре, высота девять. Опираться она должна на винтовые сваи, а основание сделают из натуральной сосны различных оттенков.

«Люди на инвалидных колясках смогут выезжать на обзорную площадку непосредственно по настилу тропы, созданному в рамках предыдущих проектов. Пандус будет закрыт от птиц обзорными площадками, а площадки будут закрыты полупрозрачной обрешеткой. Таким образом, присутствие человека не помешает птицам и будет максимально скрыто», — сообщила директор центра образовательных и социальных проектов «Аура» Светлана Нигматуллина.

Площадка создается в сотрудничестве с центром. Этап подготовки и согласования проектной документации по строительству площадки завершен, рассказала ФАН пресс-секретарь Куршской косы Ольга Большакова. В ближайшее время начнутся работы. Ширина пандуса для маломобильных групп населения составит два метра.

Ранее ФАН сообщал, что «Танцующий лес» в Калининградской области будет закрыт для посещения в связи с ремонтом. Сроки окончания работ не разглашаются.