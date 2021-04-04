«Танцующий лес» на Куршской косе под Калининградом закроют на ремонт летом

Калининград, 4 апреля. Достопримечательность «Танцующий лес», расположенная на 37-м километре Куршской косы, скоро перестанет быть доступной туристам. Пространство закроют в связи с ремонтом. Об этом корреспонденту ФАН сообщила пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.

«Танцующий лес» закроется в июле-августе этого года. Мы планируем поменять деревянные настилы, а также создать доступную среду для людей на инвалидных колясках», — рассказала она ФАН.

Большакова отметила, что новое покрытие должно прослужить парку 30 лет. Сейчас деревянные настилы на косе меняются каждые два года. Туристов виды искривленных сосен на границе Калининградской области с Литвой поражали всегда.

«Танцующий лес — чудесное место, где-то на час неспешной прогулки. Парковка рядом. Сходить с троп не советуют, но особо и не хочется, вокруг удобной тропы — масса заковыристых танцующих деревьев, которым можно придумывать имена или воображать с детьми чудовищ», — делятся они своим мнением о посещении косы на популярных туристических сайтах.

Ранее ФАН сообщал, что на Куршской косе вдвое повысят плату за вход. Из-за большого наплыва туристов может быть затронута хрупкая экосистема национального парка.