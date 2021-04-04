В Калининграде для туристов реконструируют старинный немецкий поселок Железнодорожный

Калининград, 4 марта. В Калининградской области восстанавливается старинный немецкий поселок Железнодорожный с целью создания в нем туристического центра. Губернатор Антон Алиханов рассказал о реконструкции в своем Instagram.

«Начинаем финансировать проект создания гостиницы в здании старой мельницы. Благоустроим пляжную зону», — написал он на странице в социальной сети.

Для восстановления поселка Железнодорожный губернатором Антоном Алихановым сформирована целая рабочая группа. В нее входят представители «Фонда капитального ремонта», культурологи, историки, гиды и другие специалисты.

Главной региона было объявлено о намерениях вложить 108 млн рублей в капитальный ремонт домов поселка, спроектировать очистные сооружения, подготовить проект медицинского центра и профинансировать три проекта для малого бизнеса. Из областного города Знаменск до Железнодорожного также обустроят велодорожку протяженностью 35 километров.

«Этот веломаршрут пройдет по уже существующим дорогам, специальных велодорожек обустраивать не планируется. Он будет интересен тем, кто предпочитает нестандартный отдых. Туристы смогут увидеть не только Куршскую Косу и Кафедральный собор, но и другие достопримечательности, которые расположены на востоке области. Например, шлюзы на Мазурском канале», — рассказал журналистам министр культуры Калининградской области Андрей Ермак.

Ранее ФАН сообщал, что Антон Алиханов заключил соглашение с государственной корпорацией «Ростех» с целью привлечь инвестиций в Калининградскую область. Речь идет также о строительстве огромного моста через залив.